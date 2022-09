O Málaga abordou a questão Ricardo Horta nesta segunda-feira, com o administrador judicial do clube, José Maria Muñoz, a vir a público falar sobre o que se passou entre Benfica, Sp. Braga, o jogador e o clube andaluz.

Questionado em conferência de imprensa se o caso de Ricardo Horta ia seguir para tribunal, o dirigente respondeu: «A questão é muito simples. O Málaga tem um contrato com o Sp. Braga quando o jogador foi transferido e isso tem de ser cumprido. O Málaga não impediu nenhuma operação. É tão simples como isto, se o Sp. Braga o quisesse vender ao Benfica, poderia tê-lo feito. Tivemos a visita dos representantes [de Horta]. Estamos a recolher informações, e a partir daí vamos agir. O contrato diz muito claramente que se chegar uma oferta e não for aceite, nós temos uma série de direitos.»

Quanto às percentagens que cada parte detém do passe do internacional português, a dúvida permanece. «Existe um acordo de confidencialidade assinado pelos diretores anteriores», disse, citado pela imprensa andaluza.

«Saíram cifras de dois ou três milhões de euros, o máximo que nos foi proposto foi de três milhões», acrescentou José Maria Muñoz, sobre o valor que o Málaga poderia ter encaixado.

«Até receber a oferta final, não sei quanto podemos reclamar. É minha obrigação como administrador judicial fazer essa reclamação para o bem do clube», continuou, para contar depois: «Só tivemos a visita de um advogado do Sp. Braga e depois de representantes do Ricardo Horta. Nunca tivemos uma oferta por escrito, tudo foi de boca em boca, por chamadas telefónicas, talvez demasiadas.»

De acordo com o El Desmarque, o administrador foi depois questionado sobre se o Málaga apresentar uma reclamação à FIFA, ainda terá o direito a uma futura transferência. «Sim», respondeu Muñoz, que recusou responder à questão sobre quanto encaixaria o Málaga se tivesse existido uma oferta de 17 milhões: «Estaria a dizer a percentagem e não posso dizer por causa do acordo de confidencialidade.»

Por fim, o administrador do Málaga garante que tem conhecimento de propostas do Benfica por Ricardo Horta. «Sabemos que foram duas», concluiu.