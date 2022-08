Roger Schmidt foi questionado sobre se dava Ricardo Horta como perdido, mas manteve a esperança na contratação do jogador do Sp. Braga.

«Na minha primeira conferência no Benfica disse boas coisas sobre ele [Horta], porque é um bom jogador. Vamos ver o que acontece. Estamos perto do final da janela de transferências. Estamos a trabalhar no assunto para melhorar a nossa equipa globalmente. Veremos ver o que conseguimos nas próximas duas semanas. Isto é algo que acontece nos bastidores. Nós temos jogos muito importantes pela frente. Depois saberemos», afirmou o técnico alemão do Benfica na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Dínamo Kiev, decisivo para o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Sobre a receção aos ucranianos, desta terça-feira, Schmidt salientou que nada está fechado.

«Amanhã é a segunda parte do play-off. Tivemos um bom resultado no primeiro jogo, mas não está acabado. Taticamente é importante para nós mostrarmos que nada está decidido e aproveitar a vantagem de jogar em casa. Para isso, temos de estar motivados e concentrados», revelou, deixando ainda uma palavra de apreço à equipa de sub-19, que ganhou a Taça Intercontinental. «É uma grande façanha. Eles estão de parabéns. É um bom sinal para a formação do Benfica. Estamos felizes por isso.»