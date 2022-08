O mercado de transferências encerra a 1 de setembro e o plantel do Benfica ainda estará sujeito a alterações nos próximos dias. Nesta segunda-feira, Roger Schmidt voltou a falar abertamente sobre Ricardo Horta, alvo assumido dos encarnados.

«Kamada? Nunca falo sobre os rumores. Faltam três dias para o encerramento do mercado de transferências. Todas as equipas na Europa vão tentar melhorar o plantel. Se calhar, no último dia haverá mais transferências que nos últimos três meses. Vamos ver. Também tentaremos fazer algumas movimentações com jogadores, mas será nos bastidores», começou por dizer.

Foi o treinador do Benfica a trazer para a conversa com os jornalistas o nome de Ricardo Horta (Sp. Braga), quando questionado sobre Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt): «Já temos um plantel muito bom. Só falei sobre um jogador, na primeira conferência de imprensa, que foi o Ricardo Horta. Falei dele porque a situação era muito clara, foi público que o Sp. Braga queria vender o jogador e que nós o queríamos comprar, porque é um jogador muito bom.»

«Ele ainda é um bom jogador e o mercado ainda está aberto, portanto vamos ver o que acontece nos próximos dias», rematou Roger Schmidt, de forma declarada.