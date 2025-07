Ricardo Lemos, diretor de imprensa da equipa principal do Benfica, está de saída do clube encarnado.

A decisão, noticiou o jornal A Bola e confirmou também o Maisfutebol, foi tomada pelo próprio e numa altura em que está em curso uma reestruturação no edifício do futebol profissional das águias.

Ricardo Lemos integrava os quadros do Benfica desde 2011, quando foi contratado após três épocas nas quais exerceu funções similares no Sp. Braga.

Foi o responsável pela comunicação da equipa principal até ao final da época 2018/19, altura em que, meses após o lançamento da aplicação Benfica Play, encabeçou o projeto de conteúdos digitais, dando lugar ao ex-jornalista Nuno Farinha.

Regressou ao antigo cargo em 2022, época em que Lourenço Pereira Coelho, que - tal como o diretor-desportivo Rui Pedro Braz - também está agora de saída do Benfica, reassumiu funções como diretor-geral do futebol profissional.

Durante as 11 temporadas em que foi assessor de imprensa da equipa principal dos encarnados, Ricardo Lemos trabalhou com cinco treinadores: Jorge Jesus (com quem já tinha estado no Sp. Braga), Rui Vitória, Bruno Lage, Nélson Veríssimo e Roger Schmidt.

O sucessor de Ricardo Lemos será anunciado em breve. Recorde-se que o regresso do plantel principal do Benfica aos trabalhos está agendado para a próxima segunda-feira, dia 14.