Já chegou! Richard Ríos já aterrou, junto de Rui Pedro Braz, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Foi uma chegada atribulada, com muita proteção policial, e sem declarações aos jornalistas.

O médio colombiano, recorde-se, vai ser reforço do Benfica, assinando um contrato válido por cinco temporadas, até junho de 2030.

Para oficializar o negócio, falta apenas realizar os habituais exames médicos e posteriormente assinar o contrato.

O acordo estabelecido entre o Benfica e o Palmeiras, de Abel Ferreira, são 27 milhões de euros fixos, com outros três milhões de euros (dez por cento do próprio jogador) a serem pagos como prémio de assinatura (diluído no contrato de cinco épocas do novo reforço encarnado).

[Notícia em atualização]