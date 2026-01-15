Benfica confirma: Richard Ríos tem luxação no ombro direito
Médio colombiano foi substituído na primeira parte do clássico no Dragão. Operação não está prevista, mas pode falhar mais do que um jogo
Richard Ríos tem uma «luxação anterior traumática do ombro direito», confirmou o Benfica.
Recorde-se que o médio colombiano teve de ser substituído na primeira parte do clássico com o FC Porto, agarrando-se ao braço após um choque (e posterior queda) com um adversário.
Após a partida, José Mourinho revelou que Ríos, que atuou com uma proteção elástica na zona afetada, foi a jogo limitado.
A lesão do jogador de 25 anos é semelhante à de João Veloso, que foi operado nesta quarta-feira também a uma luxação anterior do ombro direito. No entanto, sabe o Maisfutebol, os responsáveis encarnados não estão neste momento a equacionar o cenário de uma intervenção cirúrgica para debelar o problema. Ainda assim, é certo - Mourinho já o havia dito - que Ríos falha o jogo desta sexta-feira com o Rio Ave em Vila do Conde, estando a inclusão nos planos para o importante jogo da Champions com a Juventus em Turim (21 de janeiro) dependente da evolução diária do atleta.
Recorde-se que Enzo Barrenechea, que não saiu do banco de suplentes no clássico no Dragão, tem estado de fora devido a uma «subluxação traumática do ombro direito».
