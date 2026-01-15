Richard Ríos tem uma «luxação anterior traumática do ombro direito», confirmou o Benfica.

Recorde-se que o médio colombiano teve de ser substituído na primeira parte do clássico com o FC Porto, agarrando-se ao braço após um choque (e posterior queda) com um adversário.

Após a partida, José Mourinho revelou que Ríos, que atuou com uma proteção elástica na zona afetada, foi a jogo limitado.

A lesão do jogador de 25 anos é semelhante à de João Veloso, que foi operado nesta quarta-feira também a uma luxação anterior do ombro direito. No entanto, sabe o Maisfutebol, os responsáveis encarnados não estão neste momento a equacionar o cenário de uma intervenção cirúrgica para debelar o problema. Ainda assim, é certo - Mourinho já o havia dito - que Ríos falha o jogo desta sexta-feira com o Rio Ave em Vila do Conde, estando a inclusão nos planos para o importante jogo da Champions com a Juventus em Turim (21 de janeiro) dependente da evolução diária do atleta.

Recorde-se que Enzo Barrenechea, que não saiu do banco de suplentes no clássico no Dragão, tem estado de fora devido a uma «subluxação traumática do ombro direito».

(artigo atualizado)