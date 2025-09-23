Benfica já pagou a segunda parte da primeira parcela da compra de Ríos
SAD encarnada transferiu os 4,5 milhões de euros pendentes do pagamento inicial acordado em 9 milhões de euros
O Benfica cumpriu o acordo feito com o Palmeiras na semana passada e pagou dentro do novo prazo a segunda parte da primeira parcela de 9 milhões de euros da compra de Richard Ríos, segundo apurou o Maisfutebol.
Depois de desembolsar 4,5 milhões de euros em meados de agosto, a SAD encarnada fez uma nova transferência bancária, também de 4,5 milhões de euros, na última segunda-feira.
Os encarnados ainda precisam de pagar mais 18 milhões de euros ao emblema brasileiro pela contratação do médio colombiano, sendo duas tranches iguais de 9 milhões de euros.
Recorde-se que na última semana foram levantadas dúvidas sobre um alegado incumprimento do clube português, que garantiu, em comunicado, não estar em incumprimento e que a segunda prestação seria paga «dentro dos limites previstos pelo contrato sem implicações para a Benfica SAD e conforme acordado com o Palmeiras».
Richard Ríos, recorde-se, custou 27 milhões de euros ao Benfica. Assinou contrato até junho de 2030 e está protegido por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.
