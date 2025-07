Richard Rios chega nos próximos dias a Lisboa para realizar os habituais exames médicos, assinar contrato e ser oficialmente apresentado como reforço do plantel de Bruno Lage.

A transferência do médio do Palmeiras, de 24 anos, está fechada, como o Maisfutebol escreveu, e vai custar 27 milhões fixos pela totalidade do passe, naquela que será a contratação mais cara da história do Benfica.

Recorde-se que Rui Pedro Braz viajou para o Brasil para fechar este negócio, mas o que acabou por fazer a diferença foi a conversa direta por videoconferência entre o presidente Rui Costa e o jogador.

Nessa circunstância, Rui Costa pôde apresentar a Richard Rios o projeto desportivo que tinha para ele dentro do Benfica, o que acabou por ser determinante, perante outras ofertas que existiam.

A chegada do jogador a Lisboa está iminente, portanto, sendo que este domingo não vai jogar, claro, mas ainda aproveitará para se despedir dos adeptos do Palmeiras, durante o jogo frente ao At. Mineiro.

Depois, sim, é tempo de cumprir as formalidades para assinar contrato e ser apresentado oficialmente, o que fica denpendente apenas dos testes médicos. Rios deverá integrar o grupo de trabalho de Bruno Lage esta semana.