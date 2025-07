O Benfica deu mais um passo na tentativa de avançar com a contratação de Richard Ríos. O presidente Rui Costa ligou diretamente para o médio colombiano por videochamada na última quinta-feira, numa conversa que durou cerca de 15 minutos.

A ligação entre o dirigente encarnado e o jogador do Palmeiras foi produtiva, sendo que os principais temas passaram mais por questões táticas e técnicas. A informação foi publicada inicialmente pela Sport TV e confirmada pelo Maisfutebol.

Neste momento, entretanto, a SAD encarnada ainda não está disposta a chegar aos 30 milhões de euros fixos exigidos por Ríos. Por enquanto, continua com a ideia de investir cerca de 25 milhões de euros na eventual transferência.

Além do alto valor a ser oferecido para o emblema brasileiro, o Benfica tem outro obstáculo: o ordenado do internacional colombiano, visto que há outros fortes interessados no mercado prontos para pegar mais de 2,5 milhões de euros limpos por temporada.

A Roma e o Zenit são os hoje os maiores concorrentes das águias pelo médio. Os russos, por exemplo, aceitam pagar os 30 milhões de euros fixos ao Palmeiras e, não menos importante, também um salário bastante significativo ao jogador.

Aos 25 anos, Richard Ríos é dos principais destaques do Palmeiras, sobretudo depois da participação recente no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, onde, inclusivamente, defrontou o FC Porto (empate 0-0 na fase de grupos). Tem contrato válido até dezembro de 2028.