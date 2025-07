É a contratação mais cara (à cabeça) na história do Benfica e por isso há muita expectativa em torno de Richard Ríos. O clube divulgou várias imagens do primeiro treino do colombiano no Benfica, nesta quinta-feira.

Nas imagens é possível ver o médio-centro a efetuar exercícios com bola. Além dele, treinaram outros médios da formação - João Veloso, que foi titular diante do Estoril, e Rafael Luís surgem em destaque nas imagens.

Ríos custou 27 milhões de euros ao Benfica, ultrapassando os 25 milhões de euros dados no imediato por Kökcü e Darwin Nuñez. No entanto, Enzo Fernández é o jogador mais caro da história do clube, pois representou um custo de 44,5 milhões de euros ao clube em várias parcelas.

O Benfica continua a preparação da pré-temporada dia após o primeiro duelo, realizado no Seixal à porta fechada contra o Estoril. O Benfica defronta os turcos do Fenerbahçe no Estádio da Luz, na 13.ª edição da Eusébio Cup, no sábado.

Veja acima, na GALERIA, as imagens do treino.