Richard Ríos após o empate do Benfica: «Dar a cara e assumir sempre»
Médio colombiano deixa mensagem no Instagram, depois de ter ficado ligado ao segundo golo do Casa Pia
Richard Ríos ficou ligado ao golo que garantiu o empate do Casa Pia na Luz (2-2) e reagiu nas redes sociais com uma mensagem de confiança.
«Dar a cara e assumir sempre, jamais tentar justificar-se e nem se esconder», escreveu o internacional colombiano no Instagram.
Já em tempo de descontos do jogo com os gansos, Ríos perdeu a bola em zona proibida e Renato Nhaga (90+1m) concluiu o ataque, apontando o golo do empate. O médio ex-Palmeiras viria mesmo a sair lesionado desse lance, com um traumatismo do tornozelo direito.
