Richard Ríos, médio do Benfica, em declarações na flash interview da BTV após o empate [1-1] frente ao Sporting, a contar para a 13.ª jornada da Liga. O colombiano analisou ainda a performance individual, que admite não estar ao nível que pretende.

Sporting ser considerado favorito motivou a equipa

«Sabíamos como ia ser o jogo e preparámo-nos da melhor forma. O que as pessoas de fora falaram motivou-nos mais. Diziam que o Sporting era favorito. Desde que começou o jogo, acho que o Benfica mostrou que queria ganhar. Então, acho que isso nos motivou e nos incentivou. Se eu pudesse trocar este troféu [de melhor jogador] pelos três pontos, acho que trocaria. Porque realmente a equipa mereceu mais.»

Ríos continua focado na evolução individual

«Individualmente, eu sei como tenho vindo a trabalhar. Eu sei o apoio que o Benfica está a dar-me para eu evoluir, para eu chegar ao nível que eu sei que eu posso chegar. Então, acho que isso aqui não vai mudar muito para mim, mas agradeço também pelas pessoas que falaram que fui o melhor em campo. Trabalhamos para isso. Falta muito campeonato e agora temos um jogo importante na Champions que precisamos de ganhar.»