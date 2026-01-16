A luxação anterior traumática no ombro direito de Richard Ríos vai obrigá-lo a fazer uma paragem de aproximadamente três a quatro semanas no Benfica, segundo apurou o Maisfutebol.

Se o processo de recuperação correr bem e dentro do previsto, sobretudo a fisioterapia, o médio colombiano deve perder então entre seis a sete jogos, a contar pelo duelo com o Rio Ave, este sábado, fora de casa, na Liga.

Tendo visto o delicado momento da equipa e, especialmente, o Mundial de seleções no meio do ano, o jogador - em conjunto com o departamento médico encarnado - descartou inicialmente uma cirurgia. Ou seja, o tratamento vai ser mais conservador.

Caso fizesse uma intervenção cirúrgica agora, Ríos acabaria por ficar fora de combate entre três a quatro meses, o que colocaria em causa a presença em todo o restante da atual temporada.

Richard Ríos, recorde-se, lesionou-se ainda na primeira parte da derrota por 1-0 frente ao FC Porto, na última quarta-feira, no Dragão, na Taça de Portugal.