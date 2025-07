O Benfica ganhou um aliado significativo para avançar com a contratação de Richard Ríos: o desejo do próprio de jogador, que, inclusive, já conversou por videochamada com o presidente encarnado Rui Costa.

O Maisfutebol apurou que o médio colombiano avisou nas últimas horas que deseja trocar o Palmeiras pelas águias, apesar de ter em mãos uma oferta financeira muito mais vantajosa do Zenit. Não quer jogar no futebol russo.

Inicialmente, Ríos estava mesmo disposto a fechar com a Roma, com quem chegou a ter um princípio de acordo verbal. Entretanto, o clube italiano não chegou aos valores pretendidos pelo emblema de Abel Ferreira e, por isso, saiu oficialmente de cena.

Com o caminho praticamente aberto, a SAD encarnada trabalha então para acelerar o quanto antes as negociações com o Palmeiras, que, recorde-se, quer 30 milhões de euros fixos para sacramentar a venda.

O Benfica, por sua vez, ainda pensa num valor na ordem dos 25 milhões de euros por Richard Ríos, mas talvez se veja obrigado a melhorar a oferta, sobretudo agora que tem o «sim» do jogador.

O diretor desportivo Rui Pedro Braz, inclusive, tem uma nova (e decisiva) reunião presencial este fim de semana no Brasil, de onde regressou na última quarta-feira. Existe a esperança de viajar de volta para Portugal no começo da semana, desta vez já com o novo reforço ao lado.