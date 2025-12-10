Richard Ríos, médio do Benfica, falou em flash interview à Sport TV após a vitória sobre o Nápoles, nesta quarta-feira (2-0). Marcou e assistiu, admitiu estar contente, mas avisa que ainda não chegou ao seu «limite».

Análise

«Acho que a equipa saiu com uma mentalidade de que precisávamos de três pontos, se não ficávamos fora. Desde os treinos que encarámos o jogo com essa mentalidade. Não fizemos os golos nas primeiras oportunidades, corremos atrás do resultado e conseguimos a vitória graças a Deus. Acho que é muito mais fácil quando a equipa entra com mentalidade de vencer. Não marcámos de início mas no futebol não podemos lamentar, a próxima jogada é a mais importante.»

Próximos jogos

«O que queríamos era continuar na competição. Agora temos duas finais e temos de encará-las da mesma forma. Jogos na Champions são decididos ao mínimo detalhe.»

Homem do jogo

«Como disse no jogo passado, continuo a crescer por conta dos meus companheiros da equipa que estão comigo. Mas tenho muito a acrescentar ainda. Sei qual é o meu limite, até lá não vou descansar. Fico feliz por ajudar. Hoje ter uma distinção e também os três pontos deixa-me feliz.»