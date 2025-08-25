Benfica
Ríos deixa mensagem aos críticos: «Quem te justifica é Deus»
Médio do Benfica tem sido alvo de críticas pelas recentes exibições
Richard Ríos, médio do Benfica, utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem aos críticos.
«Continue trabalhando em silêncio. Quem te justifica é Deus», escreveu este domingo no Instagram.
De recordar que o colombiano, maior contratação de sempre do Benfica, tem sido bastante criticado pelas primeiras exibições de águia ao peito. Até ao momento realizou seis jogos e não apontou qualquer golo ou assistência.
