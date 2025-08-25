Richard Ríos, médio do Benfica, utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem aos críticos.

«Continue trabalhando em silêncio. Quem te justifica é Deus», escreveu este domingo no Instagram.

De recordar que o colombiano, maior contratação de sempre do Benfica, tem sido bastante criticado pelas primeiras exibições de águia ao peito. Até ao momento realizou seis jogos e não apontou qualquer golo ou assistência.