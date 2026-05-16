Richard Ríos, jogador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV após o jogo com o Estoril:

«Graças a Deus, as coisas coisas saíram neste jogo como queríamos.

Se estou frustrado pelo terceiro lugar? O que é que você acha?!»

Foi a despedida de Otamendi e de José Mourinho?

«Particularmente, não sei nada. Do Mourinho sei o que vocês sabem, que é o que aparece na imprensa. Sobre o Otamendi, não sei de nada. Espero que não, que eles possam continuar aqui.

Mourinho? Claro que gostaria que ele ficasse, mas não depende de mim.»

Mensagem para adeptos do Benfica?

«Agradecer pelo apoio. Acho que não cumprimos o objetivo que tínhamos planeado. Também peço desculpa. Foi complicado o que fizemos, mas eles continuaram, mesmo assim, a apoiar-nos. Nunca abandonaram o clube, independentemente de onde jogámos, e é difícil encontrar isso noutro clube.»