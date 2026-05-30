Concentrado com a seleção da Colômbia para o Mundial 2026, Richard Ríos falou sobre a primeira temporada ao serviço do Benfica. O médio de 25 anos, contratado no último verão ao Palmeiras, assumiu que demorou a adaptar-se ao novo contexto na Luz.

«Foi a minha primeira temporada na Europa. Não foi nada fácil no início adaptar-me e chegar a um país novo. Apesar de ser o mesmo idioma, é um futebol totalmente diferente. Jogar a Liga dos Campeões pela primeira vez foi muito gratificante para mim. Mas ao início foi um pouco difícil», começou por dizer o jogador colombiano, em declarações ao Deportes RCN.

«Depois adaptei-me. Quando estava no meu melhor momento lesionei-me e começou tudo de novo. Regressei muito bem e terminei a temporada da melhor forma. A nível de números foi a minha melhor temporada profissional e espero continuar a melhorar e a ajudar o clube em muitos aspetos», acrescentou.

Questionado sobre a eventual saída de José Mourinho para o Real Madrid, Ríos descartou, para já, esse cenário.

«Não sei se Mourinho vai sair ou não. São rumores. Há um pouco de tudo. Até que o clube diga se ele vai sair ou ficar não acredito muito. Dizem-se muitas coisas nas redes sociais», frisou.

O médio «cafetero» deixou ainda a garantia de que quer ficar mais tempo no Benfica. «Estou num grande clube, que me deu tudo. Tenho muito respeito e amor por eles. Espero poder defender esta camisola durante muito tempo e ajudá-los a conquistar títulos, que é a forma de retribuir todo o carinho que me deram.»

Em época de estreia na Europa, Ríos apontou oito golos e somou seis assistências nos 45 jogos que disputou com a camisola do Benfica. O médio foi convocado para representar a Colômbia no Mundial e vai defrontar Portugal no Grupo K.