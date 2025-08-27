Richard Ríos, jogador do Benfica, em declarações na flash interview à Sport TV 5, após a vitória na receção ao Fenerbahçe (1-0), na 2.ª mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões:

«[Primeiros tempos no Benfica] Estou feliz. A qualificação para a Champions era o segundo objetivo que traçámos no começo da temporada, o primeiro era ser campeão. Agora, é pensar no campeonato, no próximo jogo, que é o mais importante. Temos evoluído como equipa, jogo a jogo, vamos continuar a trabalhar.»

«[Foi um jogo de duelos, sentiu que podia ser importante?] Lá também foi um jogo físico, a equipa deles é forte e tem jogadores importantes. Consegui contribuir e agora temos de continuar a trabalhar.»

«[Exibição é uma resposta aos críticos?] Não é uma resposta, acho que estou a evoluir de jogo para jogo. Posso mostrar o que posso fazer. Sei de onde venho, sei tudo o que conquistei e o que posso conquistar. As críticas acontecem, são normais, eu como jogador tenho de aceitar se não estiver no meu melhor nível. Tenho de trabalhar e ouvir quem tenho de ouvir. Temos muita coisa pela frente.»