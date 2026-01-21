O Benfica já informou que Richard Ríos está a contas com uma luxação anterior traumática do ombro direito, mas não revelou o tempo de paragem previsto para o médio de 25 anos. No entanto, o selecionador da Colômbia assumiu que o ex-Palmeiras ainda deverá ficar de fora dos relvados cerca de um mês.

«Tem o ombro deslocado, uma lesão para quatro ou cinco semanas. Esperamos que recupere bem para que possa voltar sem dificuldades e que não tenha nenhuma recaída», disse Néstor Lorenzo, em declarações à Antena 1.

O selecionador da Colômbia também abordou a adaptação de Ríos ao Benfica. «Tem personalidade, vem de jogar num clube que também tem muita pressão, como o Palmeiras. Ele tem personalidade para sair deste momento. A equipa não está num bom momento, não é só uma questão individual. Falo constantemente com ele sobre o que tem de melhorar, estamos sempre em contacto. Ele tem de perceber o que a equipa precisa dele semana a semana e o que a seleção da Colômbia também precisa, quando vem cá.»

Ríos saiu lesionado no jogo da Taça de Portugal, diante do FC Porto, no Estádio do Dragão. O médio, internacional colombiano em 28 ocasiões, leva três golos e duas assistências em 32 partidas, na época de estreia na Luz.