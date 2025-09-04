Benfica
Há 1h e 32min
VÍDEO: Richard Ríos faz furor junto dos adeptos colombianos
Médio do Benfica integra a comitiva para os jogos de qualificação para o Mundial 2026
DIM
DIM
Richard Ríos tem feito furor junto dos adeptos colombianos e a noite desta quarta-feira ficou marcada por uma série de autógrafos e fotografias na concentração da Colômbia, na qualificação para o Mundial 2026.
O médio do Benfica é um dos convocados para os compromissos da seleção, sendo que pela frente tem dois jogos, frente a Bolívia (5 de setembro) e Venezuela (10 de setembro).
Assista aqui ao momento com Richard Ríos:
