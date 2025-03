Bruno Lage não viajou com a restante comitiva do Benfica rumo a Vila do Conde, onde vai defrontar o Rio Ave este domingo.

Sabe o Maisfutebol que o treinador das águias, a contas com uma virose, vai fazer uma reavaliação na manhã deste domingo mas que não é certo que Lage consiga estar presente no duelo contra os vilacondenses.

Di María também não viajou com a equipa mas Tomás Araújo fez parte da comitiva, depois de Roberto Martínez o ter deixado ficar de fora da convocatória da Seleção nacional.

De recordar, o treinador do Benfica não realizou a conferência de imprensa de antevisão este sábado.

O Benfica joga frente ao Rio Ave este domingo às 18h com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.