Roger Schmidt explicou esta sexta-feira, na antevisão do jogo com o Rio Ave, o fenómeno António Silva. O jovem central está a jogar a um nível muito alto e tem merecido todos os elogios, o que para o treinador do Benfica faz sentido, mas é preciso analisar todo o contexto da equipa.

«António Silva é um jogador jovem e está a jogar muito bem. Começou com o Boavista, foi a primeira vez que jogou no onze, ao lado de Morato porque Otamendi estava castigado, depois disso fez mais alguns jogos, incluindo jogos de topo na Champions League, e mostrou que é confiável», disse.

«Mas a equipa tem estado toda ela muito bem, tanto na defesa como taticamente no global, e isso ajuda todos os jogadores. Se estiver em sintonia com os colegas, se os atletas se apoiarem uns aos outros, se forem taticamente inteligentes, é mais fácil cada um mostrar a sua qualidade e ajudar a equipa a fazer bons jogos. É isso que tem acontecido com António Silva.»

Portanto, e em conclusão, Roger Schmidt refere que o central «é um grande talento e tem estado muito bem», mas adianta que «também é claro que o tem feito porque a equipa está bem».