O Benfica viajou este sábado de manhã para Vila do Conde, onde mais logo, a partir das 20.30 horas, defronta o Rio Ave, em jogo da 18ª jornada da Liga.

A grande novidade na lista de convocados de José Mourinho é Bruma, que foi chamado e pode ser opção para defrontar os vila-condenses. Bruma já não joga desde finais de julho, quando se lesionou (rotura completa do tendão de Aquiles) no jogo da Eusébio Cup, frente ao Fenerbahçe.

Esta temporada, portanto, Bruma faz a estreia no lote dos eleitos, sendo uma estreia com José Mourinho.

Na comitiva que seguiu de avião para o Porto está também Barrenechea, ele que já esteve no banco frente ao FC Porto, em jogo da Taça de Portugal, mas acabou por não ser utilizado, de acordo com o que explisou o treinador por opção técnica.

De fora continuam Ríos, Bah e Lukebakio.