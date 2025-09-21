Poucas horas após ter vencido o AVS por 3-0, o Benfica realizou mais um treino no Seixal e a grande novidade foi Lukebakio.

Através de uma nota partilhada no site oficial, as águias confirmaram que o belga treinou integrado com o restante plantel e às ordens de José Mourinho, ainda que, tal como Sudakov, não possa ser opção para o duelo com o Rio Ave.

As águias medem forças com os vilacondenses esta terça-feira, no jogo em atraso da jornada inaugural da Liga, às 2015h.

RELACIONADOS
Gil Vicente-Estoril, 2-0 (crónica)
Espanha: André Silva marca e Elche continua sem derrotas na Liga
Luís Silva: «É importante capitalizar em golos as oportunidades que temos»
VÍDEO: Ansu Fati «renasce» no Mónaco, Namaso decisivo no Auxerre
Gyökekes em branco (mais uma vez) e exibição fica marcada por «zeros»