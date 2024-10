A FIGURA: Aktürkoglu

Marco o sexto, o sétimo... e o oitavo golo com a camisola do Benfica. Tudo isto numa primeira parte de sonho para o avançado turco, que ainda se deu ao luxo de falhar mais uma oportunidade durante este período. A titularidade de Beste empurrou-o para o corredor central, onde atuou como uma espécie de segundo avançado. Se já é perigoso a partir da esquerda, naquela posição torna-se ainda mais letal. Saiu pouco depois da hora de jogo sob uma enorme ovação no Estádio da Luz.

O MOMENTO: Aktürkoglu desbloqueia o jogo. MINUTO 12

Bruno Lage tinha pedido uma exibição à Benfica como resposta ao mau jogo a meio da semana com o Feyenoord. E uma entrada forte seria importante para estabilizar jogadores e adeptos. Aos 12 minutos, Aktürkoglu desbloqueou um jogo que esteve totalmente controlado a partir daí.

OUTROS DESTAQUES

Di María: esteve nos três golos do Benfica na primeira parte. No primeiro desequilibrou a defesa do Rio Ave com um passe para Aursnes, no segundo serviu Aktürkoglu com um passe fantástico de longa distância e no 3-0 o internacional turco recebeu a bola após toque do argentino com a coxa. Antes do golo que fechou a primeira parte (e o jogo, diríamos) viu Tiknaz negar-lhe um golo e na segunda parte manteve o nível bem lá em cima: quase marcou e serviu Amdouni na perfeição para um enorme desperdício do suíço. Voltou a mostrar-se um fantasista com a bola colada ao pé esquerdo e teve também ações defensivas de compromisso, como naquele minuto 30 quando viu o cartão amarelo para evitar uma transição de Clayton e foi aplaudido pela Luz.

Aursnes: com Florentino relegado para o banco neste domingo, coube ao médio norueguês cumprir a função de médio mais recuado, embora alternando várias vezes com Kökcü. Só que Aursnes é um médio total, dotado de uma notável compreensão do jogo. Apareceu várias vezes em terrenos adiantados, aproveitando os espaços concedidos pelos jogadores da equipa visitante. Na jogada do 1-0 combinou na perfeição com Di María.

Tiknaz: um dos pouco jogadores do Rio Ave a merecerem nota positiva. Fez o que pôde no meio-campo, revelando acerto posicional e atenção às infiltrações de adversários. Negou um golo a Di María na primeira parte com um corte soberbo quase em cima da linha de golo.