O Benfica vai alinhar diante do Rio Ave neste domingo com uma mexida no onze comparativamente com o jogo europeu frente ao Feyenoord.

Bruno Lage, que mantém a confiança em Otamendi após o mau jogo a meio da semana, aposta de início em Beste, tirando Florentino da equipa.

O Benfica-Rio Ave começa às 18h00 e pode segui-lo no AO VIVO do Maisfutebol.

Onze do Benfica: Trubin; Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras; Beste, Kökcü e Aursnes; Di María, Pavlidis e Aktürkoglu.

Onze do Rio Ave: Miszta; Panzo, Aderllan Santos e Patrick William; João Tomé, João Novais, Tiknaz e Omar Richards; Aguilera, Clayton e Kiko.