Benfica tenta reduzir exigências por André Luiz, mas Rio Ave insiste nos 15 milhões
Encarnados também trabalham em simultâneo nos bastidores para contratar Wesley, dos sauditas do Al Nassr
O Benfica tem encontrado bastante dificuldades para garantir a contratação de André Luiz e, segundo apurou o Maisfutebol, até agora não se aproximou dos 15 milhões de euros exigidos pelo Rio Ave.
Apesar de ter conversações positivas com o extremo brasileiro, a SAD encarnada, por enquanto, insiste numa composição financeira que, entre valor fixo e variáveis, ainda não atinge as exigências do vilacondenses.
O que se fala internamente é que o Rio Ave está ciente da urgência das águias e, por isso, tem esticado ao máximo a corda. Além disso, negociar com o investidor grego Evangelos Marinakis, dono da SAD, é sempre um grande desafio e muitas vezes imprevisível.
José Mourinho quer, na verdade, a aquisição de dois extremos para o Benfica, sendo um para cada ala. Também na mira dos franceses do Marselha, André Luiz é visto como o nome ideal para o lado direito.
Para o lado esquerdo, os encarnados insistem no também brasileiro Wesley, do Al Nassr. As negociações com os sauditas estão bem encaminhadas, mas ainda existem dois pontos fundamentais que separam a concretização do acordo.
Para libertar o brasileiro para o Benfica agora em janeiro, Jorge Jesus quer o regresso de Sadio Mané, que está CAN com seleção de Senegal, e também a contratação de um jovem central não saudita para automaticamente assumir a vaga em aberto de estrangeiro sub-21.