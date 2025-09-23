José Mourinho, novo treinador do Benfica, analisou em conferência de imprensa o empate a um golo ante o Rio Ave, em jogo da primeira jornada da Liga. Mourinho queixou-se da arbitragem e criticou o golo sofrido.

Análise ao jogo

«Resultado muito injusto pelo que fizemos no segundo tempo. Resultado péssimo contra um adversário que fez um golo fantástico, do ponto vista técnico. Mas, do nosso ponto de vista, não se pode conceder aquele golo ao minuto 90 depois de tanto esforço. Fizemos modificações na estrutura e na filosofia de jogo. Fizemos tudo para ganhar. Não se pode sofrer aquele golo. Dói o resultado e a maneira como sofremos golo. Na segunda parte, com a mudança de estrutura, a equipa começou a andar de outra maneira.»

Críticas à arbitragem

«Eles fazem um golo que, se isto é o futebol de hoje, se se anula um golo por um dedinho pisado ou uma camisolinha puxada... não gosto do futebol de hoje. Acaba por ser o protagonista do jogo o senhor que estava na Cidade do Futebol a chamar o árbitro. Depois, o árbitro não tem personalidade. Quando vi o árbitro chamado ao VAR já sabia que ia ser anulado. Jogámos contra uma equipa superdefensiva, o que não critico. Não somos uma equipa com grande presença na área, nem física nem temos nenhumas dessas características. Tentámos entrar de outra maneira, mas perdemos dois pontos importantes.»

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?