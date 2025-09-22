José Mourinho, novo treinador do Benfica, fez a antevisão ao duelo de terça-feira com o Rio Ave, para a Liga, em conferência de imprensa realizada na véspera. Na antecâmara do primeiro jogo em casa após o regresso ao Benfica, Mourinho pediu o carinho dos adeptos.

Antevisão ao Rio Ave

«Espero um adversário que é melhor do que dizem os pontos que conquistaram até agora. Observámos os jogos do Rio Ave e em diversos jogos foram muito melhor equipa. É uma equipa que tem treinador, tem organização e bons jogadores. Vale o que vale, mas também 24 horas a mais do que nós para preparar. Precisamos do fator casa. A equipa está a crescer do ponto vista tático o crescimento tem de ser gradual, do ponto visto emocional precisam de uma conexão com os adeptos que os faça sentir em casa. Precisam que os adeptos olhem para os jogadores com positividade.»

«Fui honesto quando disse que ia jogar contra bons jogadores. O Benfica teve um decréscimo depois das eliminatórias da Champions. É importante que os jogadores abracem as novas ideias. Quem fica, os jogadores, também tem um processo de adaptação e aprendizagem. Com calma, vamos introduzindo coisas. Tenho a sensação de que estão a abraçar a minha maneira de liderar e dos conceitos. Isso é importante, não somos um grupo de melhores amigos mas estamos a construir algo importante.»