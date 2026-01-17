Benfica
Há 44 min
Rio Ave-Benfica, 0-2 (resultado final)
Equipa de José Mourinho teve uma das melhores primeiras partes da época
Benfica impõe-se em Vila do Conde e regressa às vitórias, no arranque da segunda volta da Liga, depois de duas derrotas nas taças.
Leandro Barreiro, aos 16m, e um autogolo de Ntoi, aos 25m, fizeram o resultado para a equipa de José Mourinho, que teve uma das melhores primeiras partes da época.
Rio Ave-Benfica, 0-2: ficha e filme do jogo
Com este triunfo por 2-0, o Benfica volta a ficar a três pontos do Sporting e encurta para sete pontos, à condição, a desvantagem para o líder FC Porto, que este domingo defronta o Vitória, em Guimarães.
TAGS: Benfica Rio Ave Resultado Final Liga
