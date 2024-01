O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória em casa do Rio Ave (4-1), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Benfica consegue arranjar soluções para ganhar, mesmo sem jogar bem] «Sim, na minha opinião somos sempre capazes de criar oportunidades. E para mim é muito importante, porque jogamos 60 jogos por época e não vamos estar a top em todos. Hoje foi difícil, mas os meus jogadores mostraram uma grande atitude. Falámos disso ao intervalo. As substituições também ajudaram, isso foi claro para mim.

[Com o Sp. Braga o Benfica sofreu cedo, hoje voltou a acontecer a mesma coisa] Acho que temos cada jogo é um jogo. Comparar as situações é difícil. Talvez hoje tenhamos estado cansados no início dos jogos, não dominámos na defesa a 100 por cento. Tivemos de defender em muitos momentos, houve muitos momentos difíceis. Mas também porque o Rio Ave esteve bem, fizeram um grande jogo. Eles são muitos melhores do que a classificação reflete. Vimos isso hoje. Como não estávamos tão frescos como temos estado, claro que não estávamos perfeitos taticamente. Na minha opinião, não dá para jogar 60 jogos num nível de topo.

[Resultado é justo?] Acho que o Rio Ave merecia mais, jogaram bem, mas mostrámos que somos capazes de lutar e depois da expulsão, mostrámos qualidade e conseguimos decidir o jogo de maneira inteligente. Justiça no futebol sobre o resultado é sempre difícil de falar.»