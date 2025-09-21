Benfica e Rio Ave vão, afinal de contas, poder utilizar todos os jogadores que foram inscritos na Liga Portugal após a data oficial da primeira jornada.

Isto significa que Sudakov e Lukebakio podem ser opção, embora o segundo ainda permaneça em dúvida por estar agora a voltar de lesão.

Já no caso do Rio Ave havia mais de dez jogadores nas mesmas situações: Cressi, Jakub Brabec, T. Nikitscher, Loran Talla, Omar Richards, Alfonso Pastor, Eric da Silva, Rafael Lobato, Dario Spikic, G. Liavas e Marc Gua foram todos inscritos após a primeira jornada.

Ora o Benfica fez um pedido de esclarecimento à Liga Portugal sobre a elegibilidade de Sudakov e Lukebakio para o jogo com o Rio Ave e, sabe o Maisfutebol, a vai ser resposta será positiva.

De resto, também o Rio Ave procurou um esclarecimento, obtendo a mesma resposta, pelo que os dois clubes estão à vontade para utilizar todos os jogadores. A explicação é que este jogo foi adiado em circunstâncias especiais: não se tratou de um encontro adiado por suspensão, por exemplo.