Mihailo Ristic prepara-se para ser o segundo reforço garantido pelo Benfica para 2022/23, como o Maisfutebol escreveu na terça-feira. Antes de ser oficializado como reforço do clube encarnado, depois de terminar contrato com o Montpellier, o lateral-esquerdo recorreu às redes sociais para despedir-se do emblema francês.

«É hora de dizer adeus a um clube que será parte integrante da minha família. Gostaria de agradecer ao Montpellier pelos anos maravilhosos que passei lá. Gostaria de agradecer ao meu presidente Laurent Nicollin e ao Bruno Carotti por me darem a oportunidade de jogar lá e por acreditarem em mim. A todos os meus treinadores e funcionários do clube por me ajudarem a melhorar e crescer a cada dia. Eu nunca vos vou escrever», escreveu Ristic.

O lateral-esquerdo de 26 anos estava no Montpellier desde janeiro de 2019. Na última temporada, fez 31 jogos pela equipa gaulesa, com um registo de dois golos e três assistências.