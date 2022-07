O lateral-esquerdo Mihailo Ristic foi baixa do Benfica no treino desta quarta-feira, no estágio que decorre em Inglaterra.

O reforço sérvio fez uma traumática no tornozelo esquerdo e não trabalhou no relvado, fazendo apenas tratamento e trabalho de ginásio.

Outro reforço que voltou a não trabalhar com os restantes companheiros foi o defesa João Victor, que também ficou no ginásio e continua a recuperar da lesão que sofreu no último jogo pelo Corinthians.

Em sentido contrário, Diego Moreira já trabalhou depois de ter falhado o treino da véspera devido a um problema gastrointestinal.

O estágio do Benfica em St. George's Park termina nesta quinta-feira, data em que as águias viajam para o Algarve.