O River Plate perdeu na primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, em casa do Vélez Sarsfield, e talvez isso seja uma boa notícia para o Benfica.

Mas já lá vamos.

Com Enzo Fernández a titular no meio-campo, a equipa de Marcelo Gallardo foi derrotada por 1-0 no Estádio José Amalfitani, também em Buenos Aires. O único golo do encontro foi apontado aos 15 minutos, por Lucas Janson, de penálti.

Ora, o River está assim obrigado a vencer na segunda mão, agendada para a madrugada do dia sete de julho, para seguir em frente.

Caso não o faça, fica fora da Libertadores e aumenta assim a possibilidade de Enzo Fernández vir já para o Benfica. O médio já contratado pelas águias já assumiu que conta ficar na Argentina até dezembro, mas caso o clube do Monumental caia já na prova continental, terá luz verde para viajar para Lisboa. É disso, de resto, que Roger Schmidt está à espera.