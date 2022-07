O River Plate perdeu, recentemente, duas das suas figuras: Julián Álvarez e Enzo Fernández. Enzo Francescoli, lenda do clube argentino e atual dirigente, prevê que o médio contratado pelo Benfica não vai ficar muito tempo na Luz.



«O problema do futebol argentino é que aos 20, 21 anos os jogadores já estão a sair. Julián e Enzo têm tudo para fazer uma enorme carreira na Europa», começou por dizer, citado pela «TyC Sports».



«Para o Enzo, o Benfica é um caminho para outro lugar porque ele tem capacidade para jogar nas maiores equipas da Europa. Tanto ele como o Julián vão representar-nos muito bem e por muito tempo», acrescentou.



Em relação ao jovem avançado, «El Príncipe» defendeu que este vai adaptar-se rapidamente ao Man. City.



«Vamos ouvir coisas lindas do Julián. Ele merece, é um grande profissional e tem ideias claras. Joguei seis meses no River depois de ter assinado contrato com um dos melhores clubes do mundo e entregou-se até ao último minuto para ajudar os seus companheiros. Vai adaptar-se rápido ao Man. City. Não vai ter problemas em Inglaterra nem em outro lugar», argumentou.



Recorde-se que Enzo Fernández chegou no início desta semana a Lisboa para se apresentar para a pré-temporada do Benfica.