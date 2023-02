Presidente do River Plate, Jorge Brito revelou esta quarta-feira o valor que o clube argentino vai receber com a milionária transferência de Enzo Fernández do Benfica para o Chelsea, fechada por 121 milhões de euros.

O emblema de Buenos Aires, refira-se, tinha 25 por cento de uma futura venda do internacional pela Argentina.

«No total, para nós são 24.748.000 milhões de dólares [cerca de 27,27 milhões de euros] e esse valor é no dólar oficial, não blue [taxa de câmbio informal e ilegal que é muito comum na Argentina devido à alta inflação]. Uma parte é paga a pronto e a restante em cinco parcelas anuais. Não é mau, uma vez que esperamos que os dólares que recebamos nos próximos anos tenham uma diferença menor [cambial]», começou por dizer, citado pelo TyC Sports.

Com quanto dinheiro fica o Benfica da venda de Enzo?

«Vale a pena esclarecer que nesse montante faltam os 18 milhões que cobrámos pela venda inicial, assim como o remanescente que temos pelo jogador. Depois uma parte vai para a AFA [federação argentina] e sindicatos, e outra para o Defensa y Justicia», continuou.

De seguida, o dirigente admitiu que no momento em que fez o negócio com o Benfica, no verão, foi decisiva a tal cláusula dos 25 por cento de uma futura venda: «O Benfica é o principal revendedor do futebol europeu. Não esperávamos que chegasse a tanto, mas tínhamos a esperança que chegasse aos 100 milhões de euros.»

«Quando todos os jornais davam o negócio como fechado, não respondia a ninguém porque tinha a informação de que as coisas estavam muito paradas porque o Benfica não queria fazer a transferência agora. Depois, sim, aconteceu», revelou ainda.