Rodrigo Alvim, antigo lateral brasileiro que jogou no Belenenses, clube no qual foi treinado por Jorge Jesus, esteve nesta sexta-feira no Seixal para entregar apo técnico uma mesa de teqbal personalizada.

O antigo futebolista, que jogou também no Flamengo, é um dos embaixadores da modalidade e entregou uma mesa com o símbolo do Benfica e uma impressão da face do treinador.

Recorde-se que o teqball é uma espécie ping-pong adaptado ao futebol: joga-se numa mesa com inclinação e o objetivo é fazer a bola passar pela rede e tentar impedir que o adversário consiga devolver.

João Félix era um dos amantes da modalidade, que jogava no Seixal, como Bruno Lage referiu mais do que uma vez.

Veja a mesa que Rodrigo Alvim entregou a Jesus.