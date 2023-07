O jovem futebolista Rodrigo Matos anunciou que está de saída do Benfica através de uma mensagem nas redes sociais.

«Obrigado, Benfica. Foi um orgulho ter-te servido durante tantos anos. Obrigado a todos sem exceção. Obrigado aos melhores adeptos do mundo. Em Portugal e no estrangeiro vocês são simplesmente incríveis, fantásticos. Em cada treino e em cada jogo, do primeiro ao último minuto, suei e honrei sempre o Manto Sagrado», escreveu no Instagram, antes de assumir que ainda não tem o futuro definido.

«Agora, chegou a hora de seguir outro caminho, com a mesma humildade, dedicação e trabalho. Para onde? Ainda não sei», concluiu.

O extremo de 19 anos passou pela Escola do Benfica de Loulé, Farense, Sporting e Louletano, antes de chegar ao Seixal em 2018. Fez parte da equipa vencedora da Youth League em 2021/22 e, na última temporada, somou três golos em 21 jogos pelos sub-23 dos encarnados.