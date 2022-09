André Almeida e Rodrigo Pinho vão continuar no Benfica.

Elemento mais antigo no plantel de Roger Schmidt, o lateral-direito ainda não entrou nas opções do treinador e chegou a ser veiculada a saída de André Almeida da Luz. No entanto, com contrato até junho de 2023, o lateral vai ficar a trabalhar sob orientação do alemão, na equipa principal, informa a CNN Portugal.

O mesmo sucede com Rodrigo Pinho. O avançado brasileiro foi sendo apontado a uma saída da Luz, mas Rodrigo Pinho vai continuar no plantel de Roger Schmidt.