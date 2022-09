O Benfica B alcançou a primeira vitória na II Liga graças a um bis de Rodrigo Pinho, numa vitória por 2-1.

O avançado contratado ao Marítimo foi titular pela formação secundária frente ao Leixões e revelou-se absolutamente decisivo. A jogar em casa, o Benfica B chegou à vantagem graças a um livre direto apontado pelo brasileiro. Um remate forte, num belíssimo golo, que o guarda-redes ainda tentou deter, mas em vão.

Ao intervalo, as águias batiam os matosinhenses pela margem mínima, mas quando uma recuperação de bola no meio-campo contrário, permitiu a Diego Moreira ganhar espaço no flanco direito e cruzar, Rodrigo Pinho cabeceou para golo e fixou o resultado em 2-0 para os do Seixal.

O Leixões procurava chegar ao segundo lugar, não se rendeu e reduziu, por Fabinho, aos 88 minutos. Ainda assim, insuficiente para evitar a derrota. Os de Matosinhos ficam com oito pontos e podem cair na tabela. Já o Benfica B soma seis pontos e sobe vários lugares, numa altura em que a jornada ainda se desenrola.

No Fontelo, também houve uma estreia: a do Torreense a vencer. A primeira vitória chegou frente ao Académico de Viseu, que ainda tentou recuperar de nova desvantagem de 2-0. O melhor que conseguiu foi o 2-1 final.

Assim, o Torreense ultrapassa os viseenses na classificação.