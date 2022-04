O futebolista brasileiro do Benfica, Rodrigo Pinho, surgiu esta quarta-feira a trabalhar integrado com os restantes colegas de equipa, na preparação dos encarnados para o duelo com o Famalicão, da 31.ª jornada da I Liga (sábado, 18 horas).

O clube encarnado, que no domingo venceu o Sporting em Alvalade, por 2-0, no dérbi da ronda 30 do campeonato, partilhou imagens do avançado a trabalhar junto dos colegas, com momentos de corrida e exercícios com bola.

Trata-se de mais uma etapa do processo de recuperação à grave lesão sofrida no joelho esquerdo em meados de outubro.

Na segunda-feira, o jogador de 30 anos já tinha trabalhado com bola no Seixal, conforme divulgaram os encarnados, através dos canais oficiais.