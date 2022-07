Rodrigo Pinho marcou um golaço pelo Benfica, no particular com o Girona e, horas depois, o avançado que os encarnados contrataram ao Marítimo reagiu nas redes sociais.

«Voltar a marcar no meu primeiro jogo pós lesão! Só agradecer!», começou por escrever o esquerdino, que se lesionou na época passada e falhou, assim, grande parte da temporada encarnada.

«Motivado e focado para que seja uma época de muitas alegrias! Obrigado Deus», concluiu Rodrigo Pinho.

A publicação do avançado mereceu a reação de vários colegas como Pizzi, Lucas Veríssimo, David Neres, Diogo Gonçalves e Gabriel.