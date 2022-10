Após uma longa lesão que o afastou dos relvados durante cerca de um ano, Rodrigo Pinho está de regresso e na quarta-feira estreou-se pelo Benfica na Liga dos Campeões, ao entrar perto do final do jogo com o Paris Saint-Germain.

Nesta sexta-feira, na conferência de antevisão ao jogo com o Rio Ave, Roger Schmidt elogiou o brasileiro e a evolução que tem tido neste início de época.

«Ele está bem, vinha de uma lesão longa. Demorou a treinar normalmente. Precisava de tempo para chegar à forma certa e mostrar a sua qualidade. Tem jogado alguns jogos na equipa B para crescer e evoluir fisicamente e estou convencido da qualidade dele enquanto avançado», disse.

O treinador do Benfica apontou as principais qualidades do jogador de 31 anos e acredita que Pinho terá mais oportunidades para mostrar valor.

«Ele é muito rápido, é um avançado que finaliza muito bem e precisamos deste tipo de jogador que é capaz de criar, pela sua velocidade e técnica, boas jogadas. Por isso é que apostei nele frente ao PSG e acredito que ele pode vir a ser importante para o Benfica», concluiu.