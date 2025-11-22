«Relativamente ao Rêgo eu sabia uma coisa: não podia antecipar se faria um grande jogo ou se teria muita qualidade no seu jogo, mas sabia que não me iria trair. E eu não gosto de jogadores que me traem. Quando digo traem, é no sentido de não darem o que podem dar e não jogarem nos seus limites. O Rêgo eu sabia que não o ia fazer: faz um jogo muito positivo e equilibrado. Era um dos dois que eu não tirava ao intervalo.»

José Mourinho ficou rendido à exibição de Rodrigo Rêgo na estreia pelo Benfica. De resto, o treinador dos encarnados confessou mesmo que só o jovem extremo e Nicolás Otamendi não mereciam ser substituídos ao intervalo, diante do Atlético CP.

Rêgo nunca tinha sido chamado à equipa principal e Mourinho surpreendeu ao entregar-lhe a titularidade. O jovem de 20 anos correspondeu com uma exibição destemida e segura, sobretudo nos primeiros 45 minutos, quando fez todo o corredor esquerdo. Essa é uma função que Nélson Veríssimo tem pedido ao jovem na equipa B dos encarnados, que também tem atuado com três centrais.

No entanto, na segunda parte, Rêgo foi colocado no papel de extremo-direito e também mostrou bons pormenores, quer no drible, quer na tomada de decisão.

Os números do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, mostram que o jovem extremo fez uma exibição sólida. Destacam-se as cinco tentativas de remate e a precisão no passe.

Uma carreira que começou… no FC Porto

Depois de ser pouco utilizado nas primeiras jornadas da equipa B, Rodrigo Rêgo começou a ganhar espaço na II Liga, mas nem é um dos nomes frequentemente apontados ao estrelato – como Gonçalo Moreira, por exemplo, que até é mais novo.

Natural de Aveiro, Rêgo começou a formação no FC Porto e ainda passou pelo Gafanha. Em 2021, saiu em definitivo dos dragões e mudou-se para o Famalicão. No Minho, esteve apenas uma época. Saiu logo para o Seixal, integrando a equipa de juniores do Benfica. Foi dividindo o tempo de jogo entre os sub-19 e os sub-23, tendo atingido o ponto alto na temporada passada, com 11 golos em 27 jogos na equipa que alinha na Liga Revelação.

Internacional sub-17, Rodrigo Rêgo deverá continuar debaixo do olho de Mourinho e o próximo teste de fogo poderá passar já por Amesterdão, na próxima terça-feira.