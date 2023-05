O Benfica acertou a renovação de contrato com Rodrigo Rêgo, extremo de 18 anos que chegou esta temporada ao clube da Luz.

Numa breve nota publicada no site oficial, os encarnados não deram conta da extensão do novo vínculo do internacional sub-17 português, que nesta época soma seis golos em 25 jogos pelos juniores.

Rodrigo Rêgo chegou no último verão ao Seixal, depois de uma temporada no Famalicão. Antes disso, passou por FC Porto, Dragon Force, Gafanha e Padroense.