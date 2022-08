Roger Schmidt abordou nesta sexta-feira a contratação de Fredrik Aursnes, o mais recente reforço do Benfica.

«É um médio-centro muito bom, muito completo, um jogador de equipa muito bom com bola mas também sem bola. É exatamente o que precisamos. É um jogador muito preparado fisicamente e que corre muito. É muito bom para nós termos este tipo de jogadores, que são taticamente de confiança e que têm um pacote completo para jogar no meio-campo. É uma transferência muito boa para nós», disse o treinador do Benfica em declarações aos jornalistas na antevisão ao jogo deste sábado com o Boavista, a contar para a 4.ª jornada da Liga.

Aursnes já consta da lista de jogadores inscritos pelo Benfica na Liga, mas o técnico alemão disse ainda não saber se, à luz dos regulamentos, já pode utilizá-lo.