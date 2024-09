Preparador físico da equipa técnica de Roger Schmidt, Yann-Benjamin Kugel despediu-se esta quinta-feira do Benfica, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O técnico alemão agradeceu aos capitães de equipa, Otamendi e João Mário – já deixou o clube –, e destacou a forma como toda a gente trabalhava em prol do clube encarnado.

«Esta fotografia representa o que mais significou para mim neste clube! As pessoas com quem trabalhámos todos os dias! Os fisioterapeutas, os médicos, os responsáveis pelos equipamentos, os técnicos de campo, as senhoras que cozinhavam para nós todos os dias, os chefes de equipa, os adjuntos e scouts, e claro, a equipa de ciências do desporto, Sandro Bruno Carriço, Nuno Matias e André Silvério!», lê-se, na publicação.

«Em nenhum outro clube fui recebido de forma tão respeitosa e simpática, a interação diária caracterizava-se pela prossecução de um objetivo comum e o ego de cada um era deixado à porta! Todos os dias! O mesmo se aplica à equipa! Gostaria de agradecer aos capitães, Nicolas Otamendi e João Mário, pela confiança e pelo empenho diário!Foi uma época fantástica, num clube incrível, o Benfica, numa cidade linda a que continuarei a chamar casa!

Tudo de bom para o futuro - boa sorte», acrescentou Kugel.