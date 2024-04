O Benfica ficou ainda mais longe do título com a derrota no dérbi, mas, apesar dos maus resultados das águias esta temporada, a cotação de Roger Schmidt na Alemanha continua em alta. O treinador dos encarnados é até sugerido como sucessor de Thomas Tuchel no comando técnico do Bayern Munique.

Os bávaros estão a 16 pontos do líder Bayer Leverkusen e à beira de interromper o ciclo de 11 campeonatos alemães conquistados. Tuchel vai sair no final da temporada e, no entender do antigo internacional alemão Thomas Strunz, Schmidt é o substituto ideal.

«É preciso um treinador experiente que tenha trabalhado com grandes jogadores, conheça a Liga dos Campeões e fale a língua. Acredito que a língua é uma questão importante num período de mudança. Quando juntei tudo, fiquei com Roger Schmidt. Ele trabalhou com sucesso em vários países, quebrou o domínio do FC Porto em Portugal. O Roger já experimentou muita coisa e poderia fazer este trabalho com um certo nível de serenidade», disse Strunz, que foi jogador do Bayern durante nove épocas, no programa Bild Sport, da Welt Tv.

«O mau período do Bayern começou com a decisão de demitir Julian Nagelsmann. Depois disso, ganhou vida própria. O Bayern está mais instável em todas as áreas», apontou ainda.

Schmidt, de 57 anos, cumpre a segunda temporada no Benfica e tem contrato na Luz até 2026.